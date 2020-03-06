شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما جاهز لقيادة الزمالك أمام الترجى التونسى فى موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح يوسف أوباما، لاعب نادى الزمالك، جاهزاً لقيادة الفارس الأبيض فى مباراة الترجى التونسى الليلة بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى الركبة داهمته خلال الفترة الأخيرة، وشارك أوباما فى التدريبات الجماعية للفريق وأصبح جاهزاً للظهور فى اللقاء.

ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، بإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا فى المواجهة الثالثة التى تقام باستاد رادس بتونس وسط حضور 60 ألف مشجع يدعمون فريق الدم والذهب، وهى المواجهة الثالثة للفريقين خلال أقل من شهر، حيث تفوق الأبيض فى المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الأفريقى بثلاثية مقابل هدف، وكررها فى ذهاب دورى الأبطال بالقاهرة.

وتأتى مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التى اجتاحت جماهير وإدارة الترجى بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف، والتى اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد أحداث لقاء الذهاب فى القاهرة بإيقاف قائد الترجى خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف معين الشعبانى المدير الفنى ومساعده مجدى التراوى 4 مباريات وعقوبات مالية على الترجى بلغت 140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة فى الثار من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.

ويدخل لاعبو الفارس الأبيض مواجهة اليوم وأمامهم هدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائى الأفريقى بحثاً عن اللقب الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاماً، وتحديد منذ عام 2002 عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوى المغربى، كما يرغب الأبيض فى تأكيد جدارته بالتفوق على الترجى والذى تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.