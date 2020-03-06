شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للتنس يستهل مشواره فى كأس ديفيز بمواجهة لاتفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات كأس ديفيز للتنس، بمشاركة 4 منتخبات عربية هى مصر، تونس، المغرب، وسوريا.

ويلعب المنتخب الوطني مع منتخب لاتفيا، فى اللقاء الذى يقام بالمركز الوطنى للتنس بجورمالا فى لاتفيا، فيما يلعب تونس مع غواتيمالا، والمغرب مع فيتنام، ويلاقى المنتخب السورى نظيره زيمبابوي.

أما لبنان فيلعب ضمن منافسات المجموعة العالمية الأولى حيث يلاقى الفريق التايلاندى.

ويضم المنتخب الوطنى كلا من: محمد صفوت، كريم مأمون، شريف صبري، عمر محمد، تحت إشراف مصطفى نعيم.

فيما يضم المنتخب اللبنانى كلا من: بنيامين حسان، جيوفانى سماحة، حسن إبراهيم، جلال صادق، نجيب فقيه، تحت إشراف فادى يوسف

Advertisements

أما المنتخب السورى فيضم كلا من: حازم النو، يعقوب مخزومة، عامر النو، مجدى سليم، ربيع سليم، تحت إشراف روبير مخزومة

ويمثل المنتخب التونسى كل من: مالك الجزيري، إسكندر المنصوري، عزيز دوقاز و معز الشرقي، تحت إشراف أنيس بوشلاكة

بينما يمثل المنتخب المغربى كل من: آدم مندير، لمين وهاب، أنس فطار، عيسى بن شقرون، تحت إشراف مهدى طاهري.

وتقام البطولة بدون مشجعين بسبب التخوفات من فيروس كورونا، الذى اجتاح عدد كبير من دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن محمد صفوت نجم المنتخب الوطنى كان قد حقق أولى بطولاته فى فردى التشالنجر بعدما لم يحالفه التوفيق فى 3 نهائيات سابقة (المغرب والصين وفنلندا )، واستطاع أن يفوز على صاحب الأرض والجمهور الأسترالى المصنف الثانى على البطولة و151 عالمياً بمجموعتين دون رد ( 1-6 6-7 )، جدير بالذكر أن صفوت حقق 3 ألقاب تشالنجر فى الزوجى وهذا هو اللقب الأول فى الفردي.

ويحتل محمد صفوت المركز الـ 130 عالمياً فى التصنيف العالمى للتنس، فى الوقت الذى يتصدر فيه القائمة العربية لأبطال التنس.