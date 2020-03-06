شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة جديدة فى انتظار صالح جمعة بعد عودة الأهلي من جوهانسبرج.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقوبة جديدة من قبل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، فور عودة الفريق من جوهانسبرج، بعد تغيبه أمس عن مران المستبعدين من مواجهة صن داونز.

ووجه شاب اتهاماً لصالح جمعة بالتسبب فى إصابته نتيجة صدمه بسيارته أثناء خروجه من مقر عمله بالجيزة، وأكد أن لاعب الأهلى فر هارباً بسيارته عقب الاصطدام به، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأفادت مصادر بأن الحالة الصحية للشاب مستقرة، ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات الجيزة، حيث إن الإصابات التى لحقت به عبارة عن كدمات وجروح بأنحاء جسده، واستمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال الشاب المصاب، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الفنادق التى رصدت الواقعة، وتستكمل النيابة التحقيق.

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ونشر صالح جمعة فيديو أمس الخميس عبر استورى بإنستجرام، لجانب من تدريباته فى صالة الجيم بالنادى الأهلى لإيصال رسالة إلى تركيزه فى التدريبات من أجل حلم العودة إلى صدارة اهتمامات النادى الأهلي، إلا أن مصدرا بالقلعة الحمراء أوضح أن اللاعب تغيب عن مران المستبعدين وإن ذلك الفيديو منذ يومين.

ويرتبط الأهلى حاليا بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، فى المباراة المقرر لها غدا، السبت، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعدما تغلب الفريق الأحمر على نظيره الجنوب أفريقى بثنائية نظيفة ويعد صالح جمعة خارج حسابات القلعة الحمراء تماما، وقال فايلر المدير الفنى للأهلى عنه، "صالح جمعة خارج حساباتي، لم يحدث أى جلسات تفاهم بينى وبين صالح جمعة للعودة إلى مباراة صن داونز، وموقفنا لم يتغير بشأن اللاعب".