شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كارتيرون تخصص فوز على التوانسة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك عدة أدوات، جعلته يصل الى قلوب الجمهور الأبيض منذ توليه المهمة في ميت عقبة، وهو ما ترجمه الخواجة بالفوز في عدد من المبرايات الهامنة ، وكذلك التتويج بعدد من البطولات مع الفارس الأبيض .

حقق الخواجة الفرنسي مع الزمالك بطولتى السوبر المحلى بالتغلب على الأهلى 4/3 بركلات الترجيح ، وكذلك الفوز بالسوبر الأفريقى بالتغلب على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وبنفس النتيجة فاز على نفس الفريق التونسى في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا .ليكون تخصص فوز على التوانسة مع الزمالك .

وقبل مواجهة الزمالك مع الترجى اليوم في إياب دور الثمانية بدورى الابطال ، فقد أعد كارتيرون عدة أسلحة لمواجهة الفريق المنافس ، مثل مهارة بن شرقى ، و هجوم مصطفى محمد ، و قوة طارق حامد بالإضافة إلى تمكن أبو جبل من حراسة مرماه .

طالب بضرورة الهدوء والتركيز لان مواجهة الترجى في ارضه ووسط جمهور سيكون الأمر مختلفا وهذا يحتاج تعامل مختلف، ووضح من تدريبات الأمس بملعب المنزه ان كارتيرون سيعتمد على خطة متوازنة تميل للدفاع اكثر مع الاعتماد على انطلاقات بن شرقي ومصطفى محمد وربما يكون هناك دور لشيكابالا اعتمادا على خبراته في التعامل مع الضغوط الجماهيرية والاجواء الصعبة.

كما أكد للاعبيه أنهم الافضل وثبت ذلك من مواجهتي تفوق فيهما الأبيض بالسوبر الإفريقي بقطر والذهاب الأخير بالقاهرة بنتيجة كبيرة هي 1/3 بالمباراتين

و يرصد الخليج 365 بعض الصور لكارتيرون توضح إصراره و حصه على الفوز مع الفريق في مختلف البطولات



انفعال فى احد المباريات



فرحة الفوز

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فى احد المباريات



كارتيرون فى احد المباريات



كارتيرون مدرب الزمالك



كارتيرون و التليفون



كارتيرون



مرحلة الشباب



نظرة الفرحة بالكأس



الخواجة فى الزمالك