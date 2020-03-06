شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل استعداداته لمواجهة الطلائع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس المدير الفنى للفريق، تدريباته بأحد الملاعب الفرعية فى الجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

واستأنف الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب العودة من معسكر الإسماعيلية، بعد الفوز على القناة بهدف نظيف والتعادل مع المريخ البورسعيدى بهدفين لمثلهما.

ويستأنف المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، مباريات الدورى العام بمواجهة قوية أمام طلائع الجيش يوم 10 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر المسابقة.

Advertisements

وفاز المقاولون مؤخراً على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع لإصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 48 نقطة، ويسبق المقاولون نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.