شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام في التاسعة من مساء اليوم مباراة الزمالك والترجي التونسي ، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا والتي تقام علي ملعب رادس في حضور 60 ألف متفرج.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي

يعتمد كارتيرون علي نفس تشكيل الأبيض الذي خاض المواجهات الأخيرة خاصة في السوبر سواء الإفريقى أو المحلى بعدما حفظ طريقة اللعب والخطط ونجحوا في تنفيذها لذا هناك اتفاق على تثبيت التشكيل .

التشكيل المتوقع للزمالك يضم كل من :

فى حراسة المرمى محمد أبو جبل وفي خط الدفاع محمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي وحازم امام ، والوسط الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، وأوباما وأشرف بن شرقى و أحمد زيزو، وفي الهجوم مصطفى محمد.

وهناك اقتراح بالدفع بشيكابالا من البداية لاستغلال خبراته في قيادة الفريق لامتصاص الحماس التونسى بالملعب وفي المدرجات لكن لم يحسم الأمر ونفس الأمر كاسونجو الذي يبدو فرص الدفع به قائمة بقوة ، بينما سيكون على دكة البدلاء أوناجم الذي خاض تدريبات تأهيلية للشكوي من ألم خلف الركبة لكن فرص مشاركته كبيرة كما أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، وسيكون على الدكة مصطفى فتحى ورقة رابحة لاستغلال مهاراته.

التشكيل المتوقع للترجي امام الزمالك

فى المقابل يخوض الترجي مواجهة الليلة في صدمة بعد قرارات كاف بإيقاف معين الشعبانى، المدير الفنى ومساعده وبعض نجومه وسط ضغوط جماهيرية كبيرة مطالبة بالثار من الزمالك الذي خطف السوبر الإفريقي بثلاثية مقابل هدف في قطر وكررها بالقاهرة، ويقود الترجي على الدكة القيادة الفنية عثمان النجار المدرب المساعد المكلف بالتقييم، بينما سيجلس الشعباني في المدرجات.

واختار الشعباني لاعبا لمواجهة اليوم هم معز بن شريفية و رامي الجريدي و إيهاب المباركي و سامح الدربالي وحسين الربيع و شمس الدين الذوادي و محمد علي اليعقوبي و خليل شمام "الموقوف" و محمد أمين توجاي و فوسيني كوليبالي وعبد القادر بدران - محمد أمين المسكيني و كوامي بونسو و عبد الرؤوف بن غيث "الموقوف" وبلال بن ساحة و فادي بن شوق و عبد الرحمن مزيان و ماهر بالصغير و حمدو الهوني و إبراهيما واتارا ومحمد علي بن حمودة وطه ياسين الخنيسي وسيخرج من المواجهة كلا من شمام وبن غيث للإيقاف بعد ضمهما إلى قائمة المباراة قبل قرارات الاتحاد الإفريقى بإيقافهما نتيجة أحداث لقاء الذهاب.

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ولم يحسم الشعبانى، أزمة الجبهة اليسرى لتعويض غياب الظهير الأيسر إلياس الشتى، الذى غادر مواجهة الزمالك فى ذهاب القاهرة من الشوط الأول بداعى الإصابة ليشارك خليل شمام بدلا منه، والأقرب هو الدفع باللاعب حسين الربيع الذى شارك فى 6 مباريات فقط خلال هذا الموسم او الخيار الأخير هو الاعتماد على اللاعب سامح الدربالى ليعود إلى مركز الظهير الأيمن مقابل الدفع بإيهاب المباركى في الجبهة اليسرى.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم ، وهي المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في اقل من شهر، والتي تقام باستاد رادس بتونس وسط 60 الف متفرج يدعمون فريق الدم والذهب.

وتأتي مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التي اجتاحت جماهير وإدارة الترجي بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف والتي اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد احداث لقاء الذهاب في القاهرة بإيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف معين الشعباني المدير الفني ومساعده مجدي التراوي 4 مباريات وعقوبات مالية على الترجي بلغت 140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة في الثار من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.

يدخل لاعبو الفارس الأبيض مواجهة اليوم وامامهم هدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائي الإفريقي بحثا عن اللقب الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاما وتحديد منذ عام 2002 عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوى المغربى كما يرغب الأبيض في تأكيد جدارته بالتفوق على الترجى والذي تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.

الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك عقد اجتماعات مكثفة مع معاونيه سامي الشيشينى وأمير عبد العزيز في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة وطلبوا اللاعبين بالتركيز في الملعب فقط والاستمرار بنفس الروح الي خاضوا بها المواجهات الأخيرة امام الترجي والأهلي محذرين من عدم الالتفات للعقوبات التي وقعت على الترجى وغيابات مدربه ولاعبيه.