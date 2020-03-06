فايلر يعاين ملعب لوكاس موريبي قبل المؤتمر الصحفي للقاء صن داونز

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على معاينة أرضية ملعب لوكاس موريبي التي تستضيف لقاء صن داونز الجنوب أفريقي غداً السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. لقاء صن داونز الجنوب أفريقي غداً السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويعقد فايلر صباح اليوم الجمعة مؤتمراً صحفياً للحديث عن لقاء صن داونز. وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بتيجة 2-0 باستاد القاهرة.

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