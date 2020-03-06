بتروجيت والداخلية يشعلان صراع التأهل للدوري الممتاز

اشتعل صراع المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الممتاز فى مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى بعد إقامة مؤجلات الجولة السادسة عشرة، وفوز بتروجت بقيادة مديره الفنى علاء عبدالعال على الزرقا بهدف، والداخلية على الترسانة بثلاثة أهداف نظيفة.

ورفع فوز بتروجت والداخلية رصيدهما إلى 28 نقطة فى المركزين الثانى والثالث على التوالى، خلف سيراميكا المتصدر برصيد 31 نقطة.

وكان نزيف النقاط لسيراميكا والذى تزايد منذ عدة أسابيع، قد شجع الثنائى بتروجت والداخلية لرفع شعار لا بديل عن الفوز فى كل لقاء، واعتبار كل مواجهة كأنها مباراة كئوس انتظارًا لعثرات متتالية لسيراميكا، خاصة بعد تفريطه فى نقاط سهلة- بعد أن كان الفارق قبل انطلاق الدور الثانى 13 نقطة لصالح سيراميكا.

وجاء فوز النصر على النجوم بهدف ليصعد به إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة فى المركز السابع.. بينما تعادل سيراميكا مع القناة 1-1 والمريخ مع منتخب السويس 2-2 وجمهورية شبين مع كوكاكولا بدون أهداف.

وجاء ترتيب الفرق الـ12 بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة عشرة كالتالي: سيراميكا31 نقطة وبتروجت والداخلية 28 ومنتخب السويس 24 والنصر 22 وجمهورية شبين والنجوم والقناة 21 وكوكاكولا 18 والمريخ 15 والترسانة 14والزرقا 9 نقاط .