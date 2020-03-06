الإسماعيلى يكشف عن مخطط لتحريض اللاعبين علي التمرد

كشف المهندس إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى عن وجود مخطط خارجى لدى البعض لضرب استقرار النادى وإثارة القلق داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وقال إن هناك بعض الأشخاص الذين يحرضون اللاعبين من أجل التمرد على النادى لكى نوافق على رحيلهم فى نهاية الموسم الجارى، مؤكدا أنه لن يستطيع أى لاعب لى ذراع الإسماعيلى من أجل الموافقة على

بيعه.

وعلمت «الوفد» أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة، وضع خطة تحفيزية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، للتويج بلقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتتجه النيه داخل إدارة الإسماعيلى لمنح نجوم الفريق، وأبرزهم الثلاثى عبدالرحمن مجدى وباهر المحمدى ومحمد صادق، الموافقة على رحيلهم خارجيًا، حال

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تلقيهم عروضا مناسبة للاحتراف حال تتويج الدراويش بالبطولة العربية.

ومن ناحية أخرى بدأ الدراويش اعتبارا من أمس الخميس الاستعداد لمباراة الجونة، المقرر لها 9 مارس الحالى، على استاد الإسماعيلية، فى إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

يُذكر أن الإسماعيلى أنهى الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز، وهو يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 8 مواجهات، وأحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفاً.