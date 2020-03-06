الخطيب يفتح ملفات التجديد لرباعى الأهلي وعقد فايلر بعد رحلة جنوب أفريقيا

استقر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على فتح ملف تجديد عقود الرباعى الكبار شريف إكرامى ووليد سليمان وأحمد فتحى وحسام عاشور لاعبى الفريق عقب رحلة جنوب أفريقيا خاصة أن عقودهم تنتهى بنهاية الموسم وحسم ملف التجديد من عدمه خلال الأيام القادمة. ملف التجديد من عدمه خلال الأيام القادمة. وقرر الخطيب أيضاً فتح ملف تجديد عقد فايلر لموسم آخر بعد العودة من جنوب أفريقيا واستطلاع رأى المدرب السويسرى بخصوص البقاء مع الأهلى خاصة أن الخطيب يرغب فى الإبقاء على فايلر. البقاء مع الأهلى خاصة أن الخطيب يرغب فى الإبقاء على فايلر. ويناقش أيضاً الخطيب ملف إصابات اللاعبين مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بعد رحلة بريتوريا خاصة أن الأهلى عانى من إصابات طويلة وأبعدت لاعبين لفترات أطول بسبب عمليات التأهيل مثل رمضان صبحى وكريم وليد نيدفيد.

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