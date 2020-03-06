تعليمات خاصة لمدافعي الأهلي لإيقاف خطورة سيرينو نجم صن داونز

أعطى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات مكثفة لدفاعات الفريق الأحمر لغلق المساحات أمام تحركات اللاعب الأوروجويانى جاستون سيرينو أخطر لاعبى صن داونز.
ويفاضل فايلر بين الثنائى أيمن أشرف والتونسى على معلول لاعبى الفريق لقيادة الجبهة اليسرى أمام صن داونز وهو ما يحسمه بعد المحاضرة الفنية اليوم الجمعة بناءً على الرؤية التكتيكية للفريق الأحمربينما استقر فايلر على مشاركة أحمد فتحى أساسيًا فى الجبهة اليمنى.
واستقر فايلر أيضاً على مشاركة النيجيرى جونيور أجاى كرأس حربة وخلفه الثنائى حسين الشحات يمينًا والأنجولى جيرالدو يسارًا مع الاحتفاظ بمحمد مجدى أفشة على مقاعد البدلاء فى مباراة الغد.
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