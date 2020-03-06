محمود متولي كلمة السر في خطة الأهلي لموقعة صن داونز

يختتم فريق الأهلى تدريباته، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى، التى تقام غداً السبت على ملعب (لوكاس موريبي) بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويؤدى الأهلى مرانه عصر اليوم الجمعة على ملعب اللقاء كما يعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مؤتمراً صحفياً صباح اليوم مع أحد لاعبى الفريق للحديث عن اللقاء كما يعقد اليوم الاجتماع

الفنى للمباراة.

وبدأ السويسرى رينيه فايلر وضع ملامح التشكيلة الحمراء التى ستخوض لقاء الإياب أمام صن داونز بعد متابعته للعديد من مباريات الفريق الجنوب أفريقى على أرضه ووسط جماهيره، واستقر فايلر على إجراء بعض التعديلات التكتيكية وأيضاً على مستوى اختيارات اللاعبين فى ظل تحفظه على أداء البعض وحاجته لتطبيق بعض الأفكار

فى لقاء الغد.

ويدرس فايلر بجدية تطبيق طريقة 4-3-2-1 بدلاً من طريقة 4-2-3-1 من أجل غلق منطقة خط الوسط دفاعياً بشكل أكبر، ويعد محمود متولى مدافع الفريق كلمة السر فى خطة المدرب السويسرى المنتظرة بالمشاركة كلاعب وسط ثالث خلف عمرو السولية والمالى أليو ديانج وأحياناً يشارك كليبرو متقدم أمام ثنائى الدفاع ياسر إبراهيم ورامى ربيعة.

وحرص فايلرعلى إعطاء تعليمات خاصة لثنائى الدفاع ياسر وربيعة بجانب دور متولى لغلق عمق دفاع الأهلى أمام التمريرات الطولية والكرات فى عمق الدفاع بصورة مستمرة.