الأحد.. الفيوم يواجه سوهاج فى مباراة مصيرية

يخوض الفريق الأول لكره القدم بنادى محافظة الفيوم مباراة هامة ومصيرية فى الأسبوع 17 من الدوري الممتاز ب مجموعة الصعيد يوم الاحد القادم أمام سوهاج والتى ستقام على ملعب الأسيوطى.
يدخل الفريق معسكر مغلق مساء السبت بعد ان يختتم تدريباته علي ملعبالاسيوطي والتي تقام عليه المباراه وكان المدير الفني للفيوم الكابتن كرم جابر قد اصطحب 20 لاعب للمبيت بالمعسكر المغلق ليله المباراة.
وحذر لاعبيه من التهاون او الاستهتار بالمنافس وحثهم علي العمل علي تحقيقالفوز علي اعتبار المباراه فرصه اخيره لتجدد الامل في البقاء بالدوري
وصرح خالد محمود المدير الادارى للفريق ان الفيوم يحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطه وسوهاج الخامس برصيد 22 نقطه والفوز بالمباراه يضيق الفارق الي 4 نقاط وباقي 5 اسابيع علي نهايه الدوري
ويغيب عن الفيوم احمد عماد ضبش للايقاف ومحمود عرفات واسلام عماد للاصابه
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