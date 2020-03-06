منتخبات السلة تشارك فى ثلاث بطولات إفريقية وعربية

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبوفريخة، على استضافة البطولة الإفريقية للناشئين تحت 18 سنة بالقاهرة فى الفترة من 14 إلى 23 أغسطس 2020، والمشاركة فى البطولة الإفريقية للناشئات تحت 18 سنة بمالى فى الفترة من 10 إلى 19 يوليو القادم.. وكذلك تنظيم البطولة العربية للناشئين تحت 18 سنة بالقاهرة فى الفترة من 18 إلى 27 يوليو2020.
وقرر مجلس الإدارة فى اجتماعه الأخير إضافة الحكم الدولى وائل إبراهيم إلى اللجنة الرئيسية للحكام بصفته رئيسًا للجنة حكام المينى باسكت، وتعيين آلاء خالد عبدالمحسن إدارى منتخبات سلة 3 فى 3، وتعيين محمد مجدى إداريًا لمنتخب الناشئين تحت 18 سنة .
كما تقررعقد اجتماع لرؤساء لجان الفروع والمدير التنفيذى معمجلس إدارة الاتحاد يوم 27 مارس الجارى.. وتخصيص قطعة أرض لبناء ملعب مكشوف وقاعة اجتماعات تخص فرع القاهرة.
وقال مجدى أبوفريخة إننا نحرص على المشاركة فى جميع البطولات وذلك للارتقاء بمستوى الناشئين والشباب، خاصة أن هدف الاتحاد فى الفترة القادمة هو دمج العديد منهم مع المنتخب الوطنى الأول استعدادًا للبطولات الدولية القادمة.
وأضاف: نحرص على مشاهدة مباريات دورى السوبر هذا الموسم من أجل اختيار أفضل اللاعبين للانضمام إلى صفوف المنتخب، مشيدًا بمستوى الدورى الذى يسير فى الاتجاه الصحيح دون مشاكل.
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