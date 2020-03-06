رياضة | فرمان جديد من باريس بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان جديد من باريس بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفهم من بيع نجمه الشاب كيليان مبابي إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية نقلا عن موقع ‘‘باريس يونايتد‘‘ الفرنسي، أن باريس لن يوافق على رحيل مبابي في الصيف المقبل بأي ثمن.

وتابعت الصحيفة، أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، يبذل كل مافي وسعه من أجل تمديد عقد اللاعب الفرنسي، وإغراءه براتب خرافي من أجل الاستمرار في حديقة الأمراء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخليفي يسعى لجعل راتب مبابي الأغلى في التاريخ لإقناعه بالاستمرار في باريس.

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وسينتهي عقد مبابي في يونيو 2022، ولكن باريس سان جيرمان يريد تمديد عقده وتعديله برفع راتبه قبل صيف عام 2021، لأن ذلك من شأنه أن يجبر ناصر الخليفي للتفاوض على بيعه قبل عام واحد من نهاية عقده حتى لا يخسره مجانًا.

وأكملت الصحيفة، أن باريس يسعى لتجديد عقد مبابي ليصل راتبه إلى 50 مليون يورو صافي في الموسم الواحد.

ويهدف الخليفي استمرار مبابي في باريس سان جيرمان حتى عام 2022 على الأقل، وهو العام الذي تُقام فيه بطولة كأس العالم في قطر.

وارتبط مبابي مرارًا وتكرارًا بالانتقال إلى ريال مدريد كونه هدفًا رئيسيًا لرئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدرب الفرنسي أيضًا زين الدين زيدان.