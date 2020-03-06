رياضة | تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، على عقوبات الكاف ضد الترجي التونسي، على خلفية أحداث مباراة الذهاب للدور ربع النهائي ضد الزمالك بالقاهرة.

وقال القيعي، إن الزمالك حصل على حقه بعد إصدار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عقوبات ضد لاعبى الترجى التونسى، بينما الأهلى أهدر حقه الموسم الماضى.

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وتابع القيعي فى تصريحات لقناة الأهلى الفضائية: "كارتيرون كان مدربا للأهلى فى نهائى إفريقيا أمام الترجى واتهم باصطناع أزمة والآن أصبح بطلا عقب مباراة الزمالك مع الترجى".

وأكمل، الزمالك أحرز هدفا يوجد حوله جدل وتسبب فى طرد لاعب من الترجى وحدثت أحداث جدالية عقب المباراة وقام الكاف بعقاب اللاعبين ولا اشكك فى الحكم، ولكن ما حدث من دعم للزمالك، لم يحدث مع الأهلى فى الموسم الماضى، ولم يقم أحد بترجمة ما حدث وإرساله لمسؤولى الترجى".

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم قررت إيقاف خليل شمام قائد الترجى 6 مباريات، وعبد الرؤوف بن غيث 4 مباريات، بجانب حرمان المدير الفنى معين الشعبانى ومساعده مجدى التراوى من الجلوس على دكة البدلاء 4 مباريات، بالإضافة إلى عقوبة مالية تقدر بـ160 ألف دولار، على خلفية أحداث الاعتراض من لاعبى الترجى على حكم المباراة بعد احتساب الهدف الثانى للزمالك.