اخبار الرياضه

رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:00 ص

448%247cview

Advertisements

حسام مجدي

377%247cview

Advertisements


تنطلق اليوم الجمعة 6 مارس منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بأول مباراة في الجولة.

موعد مباراة اليوم من الدوري الإسباني

Advertisements

وتلعب اليوم أول مباراة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بين ألافيس وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مينديزوروتزا.

متصدر الدوري الإسباني الممتاز

ويتصدر نادي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:

1- "ليونيل ميسي" 18 هدف
2- "كريم بنزيما" ريال مدريد 13 هدف
3- "لوكاس بيريز" ألافيس 11 هدف
4- "لويس سواريز" برشلونة 11 هدف
5- "أنخيل رودريجيز" خيتافي 10 أهداف
6- "جيرارد مورينو" فياريال 10 أهداف
7- "روجر مارتي" ليفانتي 10 أهداف
8- "انتي بوديمير" مايوركا 9 أهداف
9- "اياجو اسباس" سيلتا فيجو 9 أهداف
10- "خوسيلو" ألافيس 9 أهداف

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا