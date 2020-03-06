رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم الخميس

وتعادل الحزم، أمام نظيره الاتحاد، بهدف لمثلة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، عن طريق لاعب العميد ويلفريد بوني عند الدقيقة 63، وفاجنر أليماو الذي أدرك هدف التعادل للحزم، عند الدقيقة 90+2.