رياضة | أهلي جدة ضد الفيحاء: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة ضد الفيحاء: التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد فريق أهلي جدة لمواجهة نظيره نادي الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقام مباراة أهلي جدة ضد الفيحاء على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

موعد مباراة أهلي جدة أمام الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين تقام مباراة أهلي جدة أمام الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ثلث بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة أهلي جدة أمام الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين وتذاع مباراة أهلي جدة ضد الفيحاء عبر قناة الرياضية السعودية.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الفيحاء حراسة المرمى: ياسر الميسيليم. خط الدفاع: لوكاس ليما - محمد البصاص - جوزيف دي سوزا - سعيد المولد. Advertisements خط الوسط: حسين عبد الغني - يوسف الحربي - يوسف البلايلي - ماركو مارين - دجانيني تافاريز. خط الهجوم: عمر السومة.

تشكيل الفيحاء المتوقع أمام أهلي جدة حراسة المرمى: عامر شفيع. خط الدفاع: بندر المطيري - نواف الصبحي - سامي الخيبري - محمد البقعاوي. خط الوسط: نيتو - عبد الرحمن البركة- أرسينيو - كارلوس فيلانوفا - صامويل أوسو. خط الهجوم: روني فيرنانديس.