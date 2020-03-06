رياضة | ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يعيش عشاق ومحبو فريق ريال مدريد الإسباني حالة من القلق بشأن مشاركة مهاجم الفريق إيسكو في المباراة المقبلة أمام ريال بيتيس ضمن إطار منافسات الجولة الـ27 من الليجا الإسبانية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس ومن المقرر أن تُقام مواجهة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بالجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة من مساء الأحد المقبل الموافق 8-3 على ملعب «بينتو فيامارين» معقل بيتيس أصحاب الأرض والضيافة. Advertisements

شكوك حول مشاركة إيسكو أمام بيتيس وفي سياق متصل تحوم الشكوك حول مشاركة الدولي الإسباني إيسكو مع فريقه ريال مدريد في مباراة الأحد المقبل أمام ريال بيتيس بسبب غياب الاعب عن تدريبات الفريق الجماعية، جي اكتفى بالعمل داخل المنشآت الرياضية، في حين لم يكشف النادي حول طبيعة الإصابة التي يعاني منها نجم وسط الميرنجي.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية، إن المهاجم الإسباني إيسكو يعاني من بعض الإنزعاجات بعد مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام الغريم التقليدي برشلونة، ولكن إصابة اللاعب ليست خطيرة.