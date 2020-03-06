اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع هدف Shikabala

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تابع لايف مباراة الزمالك والترجي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي، بعدما نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في لقاء الذهاب كلاً من النجم المغربي محمد أوناجم في الدقيقة الحادية والثلاثين، إضافة إلى النجم المغربي أشرف بنشرقي في الدقيقة الثانية والسبعين، وأخيراً المدافع المصري محمود علاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.ويدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون هذه المباراة القادمة أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد أبو جبل / حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الشافي / طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد أوناجم / أشرف بنشرقي / أحمد سيد زيزو / مصطفى محمد.

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