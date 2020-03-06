«زي النهارده» في 6 مارس 1902.. تأسيسي نادي ريال مدريد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اليوم يكون مر على تأسيس نادي ريال مدريد الإسباني 118 سنة، وهو ينتمي لمدينة مدريد عاصمة إسبانيا ويعد أنجح أندية العالم رياضياً وتجارياً حسب غالبية خبراء كرة القدم، وكانت مدريد تعرفت على كرة القدم عن طريق أساتذة وطلاب«مؤسسة التعليم الحرة» والذين كانوا خريجى جامعتى أوكسفورد وكمبريدج في بريطانيا، وقد أسس هؤلاء فريقاً في ٨٩٧ وأطلقوا عليه اسم «فريق سكاى لكرة القدم»، وفى ١٩٠٠ انقسم لفريقين: الأول فريق «مدريد الجديد لكرة القدم» والآخر فريق مدريد الإسبانى، ثم انقسم الثانى«زى النهارده»فى ١٩٠٢ليتأسس«فريق مدريد لكرة القدم» المعروف حاليا بريال مدريد،وكان في ١٩٠٥قد استطاع الفوزبأول بطولة رسمية محلية بنهائى كأس إسبانيا والملعب الرسمي ل نادي ريال مدريد هو ملعب سانتياجو برنابيو،وتبلغ سعة مدرجاته نحو 81،044 متفرج.وقد فاز النادي ببطولة الدوري 33 مرة وفاز بكأس ملك اسبانيا 19 مرةوتسع مرات بكأس السوبر عدد ألقاب وفاز في دوري أبطال أوروبا 12 مرة وفاز بكأس العالم للأندية 5 مرات (3 مرات النسخة القديمة ومرتين النسخة الحديثة)وفاز بكأس السوبر الأوروبية 4 مرات وهو أحد أعرق أندية كرة القدم في العالم وأكثرها نجاحاًعبرالتاريخ ومنذ تأسيسه ارتدى النادي طوال مسيرته القميص الأبيض من دون تغييرأصبح النادي ملكياً«ريال تعني ملكي في الإسبانية»عام 1920، وقبل ذلك كان اسمه نادي مدريد لكرة القدم ويمثل ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد منذ عام 1947، وتتسع مدرجاته لـ 81044 متفرجاً،

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