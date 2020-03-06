شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجي: المهمة أمام الزمالك ليست مستحيلة.. وقادرون على قلب الموازين والتأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي عثمان النجار أن مباراة فريقه أمام الزمالك غدا الجمعة، ستكون صعبة للغاية، مشيرا إلى قدرة الترجي على التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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ويستضيف الترجي التونسي فريق الزمالك، في التاسعة من مساء غد الجمعة، على ملعب «رادس» بالعاصمة التونسية، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب في القاهرة الجمعة الماضي بفوز الزمالك بنتيجة 3-1.

وقال عثمان النجار- خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم /الخميس/- «المهمة أمام الزمالك ستكون صعبة، ولكنها ليست مستحيلة.. الترجي قادر على قلب الموازين رغم الغيابات التي تضرب صفوف الفريق بسبب العقوبات والإصابات».

وأضاف «سنكون في الموعد من أجل التأهل للدور القادم، وقد يكون الهدف الذي سجله الفريق في القاهرة كلمة السر في الصعود.. العقوبات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد المدير الفني للفريق واثنين من اللاعبين، أحدثت نوعا من الارتباك داخل صفوف الترجي، وسنعمل على تغيير خططنا وطريقة اللعب».