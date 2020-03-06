شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح الخطيب تشعل حماس اللاعبين فى «بريتوريا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدى الفريق الكروى الأول بنادى الأهلى، فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، مرانه الختامى استعدادًا لمواجهة نظيره صن داونز، بطل جنوب إفريقيا، غدًا السبت، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا. ويخوض الفريق مرانه على استاد لوكاس موريبى وفقًا لقواعد «كاف»، الذى يمنح الفريق الضيف الحق فى خوض حصة تدريبية على ملعب المباراة وفى توقيت إقامتها نفسه.

ويسعى أبناء القلعة الحمراء لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائى، بعد الفوز على صن داونز بهدفين دون مقابل، فى مباراة الذهاب التى أُقيمت على استاد القاهرة.

ويُنتظر أن يضع «فايلر»، المدير الفنى، فى مران اليوم، اللمسات النهائية على التشكيل الأساسى وخطة المباراة.

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ووفقًا للمعلومات الواردة من الجهاز الفنى، فإن الفريق تدرب، الخميس، على ملعب جامعة بريتوريا على خطة وطريقة مواجهة المنافس، وكلف الجهاز الفنى لاعبى الوسط والهجوم ببعض المهام الخاصة، خصوصًا فى نقل الكرة إلى نصف ملعب المنافس بسرعة، والتركيز فى تنفيذ الهجمات المرتدة، التى ستكون السلاح الأقوى لتخفيف ضغط أصحاب الأرض على المرمى، ويركز المدير الفنى على تسجيل هدف مبكر يصعق أصحاب الأرض، ويضمن التفوق الأحمر وقطع بطاقة التأهل للمربع الذهبى.

وشهد مران الخميس التدريب على بعض الجمل التكتيكية وطريقة اللعب التى سيخوض بها الفريق المواجهة.

وعقد المدير الفنى محاضرة فنية بالفيديو للاعبين، بفندق الإقامة، وشرح خلالها طريقة لعب المنافس، واستعرض نقاط الضعف والقوة من خلال مشاهدة مباراة الذهاب، وطالب «فايلر» لاعبيه بعدم الانخداع بالحرب النفسية التى يقودها مدرب صن داونز، وشدد على أن الرد فى الملعب من خلال إلحاق الهزيمة بالفريق على أرضه ووسط جماهيره، وألهبت نصائح محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، حماس اللاعبين، الذين تعهدوا بتحقيق نتيجة تليق باسم وتاريخ الأهلى.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق قبل المواجهة المهمة والمرتقبة.

وقال مدير الكرة إن تركيز الفريق منصب فقط على مواجهة صن داونز بحثًا عن بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائى فى البطولة الإفريقية. وشدد «عبدالحفيظ» على أن شخصية النادى الأهلى دائمًا ما تظهر فى الأوقات الحاسمة. وأوضح «عبدالحفيظ» أن مباراة العودة أمام صن داونز ستكون لها حسابات مختلفة، بعدما طوى الأهلى صفحة مباراة الذهاب، التى أُقيمت على استاد القاهرة بمجرد انتهائها.