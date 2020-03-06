شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تكرم حسن مصطفى فى احتفالية كبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، احتفالية تكريم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، المقامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم اللجنة الأولمبية المصرية وروابط الرياضة، بحضور هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، العميد حازم إبراهيم، رئيس جهاز الرياضة العسكرى، الدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ولفيف من أعضاء الأسرة الرياضية المصرية.

وتضمنت فعاليات احتفالية التكريم عددًا من كلمات الحضور وفيديو قصيرًا عن إنجازات الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وفيديو عن إنجازات الاستثمار الرياضى فى الألعاب الفردية، بالإضافة إلى تكريم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد بثلاثة تكريمات: الأول درع خاصة، والثانى درع يتم الاحتفاظ بها فى المتحف الأوليمبى، والتكريم الثالث هو درع الرئاسة الشرفية للدكتور حسن مصطفى للجنة الأوليمبية المصرية مدى الحياة.

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: «نفتخر بأيقونة الرياضة المصرية الدكتور حسن مصطفى، الذى يعد رمزًا كبيرًا للرياضة المصرية، ونعتز لإدارته رياضة كرة اليد على المستوى العالمى، واليوم تكريمه خطوة كريمة فى وجود الوسط الرياضى تقديرًا لمسيرة العطاء والإنجازات التى حققها».

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وفى كلمته، وجه الدكتور حسن مصطفى الشكر لأعضاء الأسرة الرياضية على هذا التكريم، مستعرضًا مسيرة حياته منذ أن كان لاعبًا ثم مدربًا ثم رئيسًا للاتحاد المصرى لكرة اليد ثم رئيسا للاتحاد الدولى، وما واجهه فى تلك المسيرة من معوقات والتى تخطاها من خلال الإرادة والإصرار.

ووجه الدكتور حسن مصطفى الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاحتضانه الرياضة المصرية، مشيرًا للتعاون الوثيق بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية، التى تسهم فى تطوير ونجاح الرياضة المصرية.

ومن جانبه، قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: «الدكتور حسن مصطفى بطل كبير ورمز وطنى حقيقى لديه اعتزاز وانتماء لبلده مصر، وقدم خدمات عديدة للرياضة المصرية ولمصر على كل المستويات، وتكريمه اليوم لإنجازاته المتعددة ولما قدمه وما يقدمه لمصرنا العزيزة، واليوم هو يوم الوفاء للقامة الكبيرة والأب الروحى للرياضة المصرية».

ومن جهته، قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد: «يسعدنى ويشرفنى أن أنتمى إلى لعبة يديرها شخصية عظيمة مثل الدكتور حسن مصطفى، فهو داعم رئيسى للرياضة المصرية بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة، ودومًا ما يضيف الكثير والكثير من خبراته ونصائحه لتطوير رياضة كرة اليد».