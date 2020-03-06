شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. الدوري الإنجليزي يمنع المصافحة بين اللاعبين والحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، في بيان رسمي، أنه لن تكون هُناك أي مُصافحة بين اللاعبين قبل مباريات الدوري، لأسباب تتعلق بـ فيروس كورونا.

وتفشى كورونا في مختلف أنحاء العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، قبل نهاية العام الماضي.

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وتفشي كورونا في العالم، أدى إلى إلغاء وتأجيل سلسلة من الأحداث الرياضية في جميع أنحاء أوروبا، حيث يهدد الفيروس الملايين حول العالم.

وقال البيان إنه بسبب انتقال الفيروس عبر اليدين، فإنه لن تكون هناك أي مُصافحة بين اللاعبين وبعضهم البعض، بالإضافة إلى الحكام.

وشدد البيان على أنّ كل شيء سيستمر عدا المصافحة، اللاعبون والحكام سيخرجون سويًا وسيصطفون من أجل الاستماع لموسيقى الدوري الإنجليزي، وبعد ذلك لاعبو الفريق المضيف سيمرون أمام الضيف دون مُصافحة.