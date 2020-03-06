شكرا لقرائتكم خبر عن شمايكل: سولشاير يتعرض لإهانة كبيرة.. واليونايتد سلك الطريق الخطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعتقد بيتر شمايكل، أسطورة مانشستر يونايتد فى حراسة المرمى، وقائده السابق، أن الطريق لا يزال طويلا قبل أن يفكر النادى فى البحث عن بديل للحارس الأساسى ديفيد دى خيا. وقال شمايكل، الذى يعد أحد أفضل الحراس فى التاريخ: «لا أعتقد أن هناك مشكلة فى حراسة المرمى فى يونايتد». وأضاف الحارس السابق البالغ عمره 56 عاما: «من السخف الحديث عن هذا الأمر. لقد أخطأ أمام إيفرتون وارتكب خطأ أمام واتفورد».

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وأضاف الرجل الذى يتولى ابنه كاسبر حراسة ليستر سيتى: «كنت أعمل كمحلل تليفزيونى فى مباراة إيفرتون وكنّا نبحث بجدية عن الأخطاء التى ارتكبها، ولقد وصلنا إلى سبعة أخطاء على مدار موسمين».

وتابع: «يمكن أن تكون أفضل حارس مرمى فى العالم لكن لو لم تجد الحماية فإنك ستستقبل الأهداف. وفى بعض الأحيان تتأثر بذلك وترتكب الأخطاء. لا توجد أزمة فى حراسة المرمى».

وتعرض أولى جونار سولشاير، مدرب يونايتد، الذى كان زميلا لشمايكل داخل الملعب، لسؤال عقب مباراة إيفرتون بشأن إذا كان دى خيا (29 عاما) سيواجه منافسة فى الموسم المقبل من دين هندرسون. ويقضى هندرسون (22 عاما) الموسم الجارى على سبيل الإعارة فى شيفيلد يونايتد، حيث يتألق بشكل رائع.