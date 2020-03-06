شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: العقوبات التي وقعها «كاف» على الترجي لن تُقلل من قوة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك، صعوبة مباراته غدًا أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يواجه الترجي، مساء غدٍ الجمعة، على أرضية ملعب استاد رادس، في لقاء الإياب من دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «الزمالك جاء إلى تونس لمواجهة الترجي بنفس الحماس الذي خاض به لقاء الذهاب، بجانب احترام الخصم».

وتابع: «يسعى الجميع لنتيجة جيدة، والهدف منها التأهل للدور المُقبل من البطولة الأفريقية».

وأضاف: «العقوبات التي وقعها الاتحاد الأفريقي على الترجي لن تُقلل من قوة الفريق، لأنه يمتلك لاعبين مميزين، وكذلك لاعبين عائدين من الإيقاف».

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وتابع: «الزمالك سيواجه المنافس بنفس القوة، ولن ينظر إلى تلك العقوبات والإيقافات على الترجي».

وأوضح: «حاليًا نحن في عالم متطور لكرة القدم، وإيقاف معين الشعباني المدير الفني للترجي لن يؤثر من ناحية إعطاء التعليمات للاعبيه».

وواصل مدرب الزمالك حديثه: «ذلك لن يقلل من شراسة الترجي بطل النسختين الماضيتين وقوته، ومن الممكن أن يؤثر على تحفيزه للاعبين».

وعن ظروف مباراة الزمالك غدًا واختلافها عن مواجهة الأهلي والترجي الأخيرة بنهائي البطولة العام قبل الماضي، أجاب: «المباراة كانت نهائي البطولة، والضغط سيطر على لاعبي الأهلي».

كارتيرون سبق أن تولى منصب المدير الفني للأهلي خلال عام 2018، وقاده للتأهل إلى نهائي أبطال أفريقيا قبل أن يخسره لصالح الترجي.

واستطرد: «الوضع مختلف مع الزمالك، لأن الضغط أكثر على الترجي، ونحن نحتاج لبذل جهد أكبر من لقاء الذهاب».

وأتم كارتيرون: «الفريق الأكثر هدوءًا هو الذي سيحسم اللقاء والتأهل، والفريق متحمس للعب أمام جمهور، وهي لحظة جميلة لهم أن يلعبوا في هذه الأجواء».