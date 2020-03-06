شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع مباراة الأهلي وصن داونز.. تسجيل أول إصابة بكورونا الجديد في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويلي مكيزيه، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أراضي البلاد.

وقال مكيزيه، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس: «المريض رجل عمره 38 عاما، سافر إلى إيطاليا مع زوجته. وعادت مجموعتهما السياحية إلى جنوب أفريقيا في 1 مارس 2020، وفي 3 مارس توجه الرجل إلى الطبيب مع أعراض الحمى والصداع والسعال».

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ولاحقا أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، أن وصول فيروس كورونا إلى البلاد سيؤثر سلبيا على الاقتصاد المحلي وقطاع السفر.

وقال رامافوسا: «سنواصل إعلام مواطني جنوب أفريقيا بالخطوات التي نتخذها، بشكل علني وشفاف، لأن هذا الوضع يمكن أن يتحول إلى أزمة وطنية».

ومن المقرر أن يخوض الأهلي وصن داونز، لقاء الإياب في دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، في جنوب أفريقيا.