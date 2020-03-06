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تركي آل الشيخ يهدد باتخاذ إجراء جديد إذا لم تُقبل استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية ، صحة الأخبار المتداولة عن محادثات مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لإثنائه عن استقالته من الرئاسة الشرفية، قائلًا إن «الخبر يتم تسريبه الآن وتداوله ووصلني ... الخبر هذا عارٍ من الصحة جملة وتفصيلًا».

وتابع، في حسابه على «تويتر»، مساء الخميس: «منذ أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجيب على أي اتصال، ومثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب».

وأكد أنه «إذا لم تُقبل استقالتي فسوف أجمّد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات القادمة، حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم، وحفظ الله مصر وشعبها الكريم ... محبكم ... ادعولي».

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