شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: لا بد من تأجيل الجولة الـ«20».. و3 أيام لا تكفى لإعداد المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طالب أحمد حسن، عميد لاعبى العالم وقائد المنتخب الوطنى الأسبق، اتحاد الكرة بضرورة تأجيل الجولة العشرين لبطولة الدورى العام، نظرًا لضيق الوقت لمعسكر المنتخب الوطنى قبل مواجهته مع توجو يوم 26 من الشهر الجارى فى إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وقال حسن فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «من غير المقبول أن يتم فقط الاكتفاء بمعسكر 3 أيام فقط قبل مواجهة حاسمة ومصيرية وفقدان أى نقاط قد يكلف المنتخب غاليا بالابتعاد عن البطولة الإفريقية، وهو أمر وارد ويجب التعامل معه بجدية خاصة أن نتائج الجولتين الأولى والثانية كانت متواضعة».

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وتساءل عميد لاعبى العالم: كيف يخوض اللاعبون مباريات مهمة فى الجولة العشرين، وبعدها بيوم واحد ينضمون لمعسكر المنتخب قبل مواجهة منتخب توجو بثلاثة أيام، وهو الأمر الذى يجبر الجهاز الفنى فقط على عمل تدريبات لفك العضلات وليس التدريب على أمور فنية خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد، فضلا عن إمكانية خسارة جهود لاعبين مميزين فى الجولة العشرين وصعوبة لحاقهم بمواجهة توجو؟!.

وأكد «حسن» حاجة المنتخب فى الجولتين المقبلتين إلى الاستعانة بعناصر الخبرة، مثل: أحمد فتحى ووليد سليمان ومحمد عبدالشافى وحتى حسام عاشور، رغم عدم مشاركته أساسيا مع الأهلى، لأن مباراة المنتخب تحتاج إلى لاعبين يملكون الخبرة بحيث يكون هناك أكثر من قائد داخل المعلب وخارجه ويجيدون التعامل مع المواقف الصعبة.

وشدد عميد لاعبى العالم على أنه لا يقصد انتقاد أحد بحديثه، سواء فى مجلس إدارة اتحاد الكرة أو الجهاز الفنى للمنتخب، وإنما حرص قبل المواجهات المهمة للمنتخب على عرض وجهة نظره بضرورة إتاحة الفرصة للجهاز الفنى لعمل معسكر أطول بإلغاء الجولة العشرين ما ينعكس بالإيجاب على نتيجة المباراة ويعطى فرصة أكبر للجهاز الفنى للتركيز أكثر على الجانب الفنى وتحقيق التجانس ومعالجة الأخطاء فى الجولتين الماضيتين.

واعتبر «حسن» تجربة تطبيق الفار التى انطلقت أمس فى مواجهة الجيش وإنبى متسرعة، وأنه كان الأفضل إرجاء الأمر إلى بداية الموسم الجديد لإتاحة الفرصة لتدريب الحكام أطول فرصة ممكنة، حيث إن الأمر يحتاج من 3 إلى 6 شهور لإتقان العمل بتقنية الفار ولضمان نجاح التجربة.