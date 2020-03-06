شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف «سانى» من المشاركة مع ألمانيا فى يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألمانى لكرة القدم، موقف ليروى سانى، لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى العائد من الإصابة، من المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان بيرهوف قد زار مانشستر سيتى قبل أسبوعين وخرج من الزيارة بانطباع جيد حول حالة سانى «24 سنة».

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وقال بيرهوف فى تصريجات أبرزتها صحيفة «بيلد» الألمانية، إنه يتوقع مشاركة لاعب خط الهجوم فى بطولة يورو 2020 فى الصيف المقبل.

وأوضح بيرهوف: «انطباعى إيجابى، وأنا على قناعة بأن ليروى جاهز لبطولة اليورو».

وأضاف: «سانى لم تعد لديه مشاكل»، مشيرا إلى أن اللاعب ترك لديه انطباعا «إيجابيا للغاية حقا».

كان سانى قد أصيب قبل بداية الموسم بتمزق فى الرباط الصليبى، وقد شارك يوم الجمعة الماضى مع رديف مانشستر سيتى لمدة نحو ساعة فى مباراته أمام أرسنال، وذلك بعد غياب استمر على مدار عدة شهور.