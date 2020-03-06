شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يستهدف العودة إلى برشلونة فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادى برشلونة وضع النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، هدفا أساسيا لإعادته للفريق الكتالونى من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ودخل برشلونة فى مفاوضات مع نادى العاصمة الفرنسية فى الميركاتو الصيفى الماضى لضم نيمار الذى رحل عن صفوف الفريق الكتالونى فى صيف 2017 لكنها باءت بالفشل.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، يرى نيمار أن العلاقة مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضى لسان جيرمان، لا يمكن تحملها.

وهذا بعدما رفض ليوناردو التفاوض مع برشلونة، من أجل انتقال نيمار، كما منع مشاركته مع الفريق عندما كان لائقًا، وبالتالى لم يظهر بمستوى جيد أمام دورتموند بدورى الأبطال، عندما انهزم الفريق الباريسى (2-1).

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وأشار التقرير إلى أن نيمار سيحاول الضغط على إدارة سان جيرمان مرة أخرى، من أجل الرحيل إلى برشلونة، معتمدًا على لوائح الاتحاد الدولى (فيفا)، والتى ستقف فى صفه الصيف المقبل، على عكس الصيف الماضى، الذى كان فيه سان جيرمان سيد قراره.

وينوى نيمار الاعتماد على لائحة فيفا، التى تمنح اللاعب حق الرحيل عن ناديه، بعد مرور 3 مواسم أو 3 سنوات من عقده الأول، دون أن يقوم بتجديده، مقابل دفع تعويض يتحدد بناءً على سعر شرائه (222 مليون يورو)، والراتب الذى يحصل عليه.

ومن المتوقع تحديد قيمة النجم البرازيلى بـ180 مليون يورو، وهو السعر الذى يمكن أن يكون فى متناول برشلونة.

بالإضافة إلى ذلك، فى حالة عودة نيمار إلى البارسا، سيتقاضى قيمة العقد المنصوص عليه فى عامه الرابع مع البلوجرانا قبل رحيله، حيث تقاضى فى الأول 18 مليون يورو، وفى الثانى 20 مليون يورو، وفى الثالث 22 مليون يورو، أى أنه سيحصل فى أول موسم بعد عودته على 24 مليون يورو.

وحاول برشلونة فى الميركاتو الصيفى الماضى، التعاقد مع نيمار لكن رغبة النادى الباريسى فى الحصول على 200 مليون يورو، من أجل التخلى عنه، تسببت فى فشل الصفقة، كما نجحت الإدارة فى المماطلة حول الرد على برشلونة إلى اليوم الأخير من سوق الانتقالات، رغم أزمة اللاعب مع النادى وانقطاعه عن التدريبات لفترة كبيرة من أجل الضغط على الإدارة للموافقة على الرحيل.