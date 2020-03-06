شكرا لقرائتكم خبر عن «لا سلام بين اللاعبين أو مع المشجعين» فى الدورى الأمريكى للسلة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - السلام بالقبضات مسموح لكنه غير مستحب باليدين، توصيات جديدة من رابطة دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

كشفت شبكة «إى إس بى إن» الاثنين أن الرابطة أرسلت مذكرة إلى الأندية الثلاثين فى الدورى حددت فيها تدابير قصيرة الأمد لحماية اللاعبين من التعرض للفيروس، الذى أدى إلى وفاة ستة أشخاص حتى الآن فى الولايات المتحدة.

وتوصى مذكرة الرابطة بأنه على اللاعبين المحترفين السلام بالقبضات مع الجماهير بدلا من السلام الاعتيادى براحة اليد.

كما حثت الرابطة اللاعبين على تجنب أخذ أشياء من الجماهير مثل الأقلام، الكرات والقمصان من أجل التواقيع التذكارية

قالت الرابطة ورابطة لاعبى الدورى فى المذكرة «صحة وسلامة اللاعبين، المدربين، الأجهزة والجماهير لها أهمية قصوى».

تابعت «نتشاور مع خبراء فى الأمراض المعدية، بينها مركز السيطرة على الأمراض وباحث عالمى شهير فى الأمراض المعدية فى جامعة كولومبيا».

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وقد اتخذ بعض اللاعبين خطوات للحد من تعرضهم للفيروس. قال سى جاى ماكولوم، نجم بورتلاند ترايل بلايزرز، إنه لن يوقع بعد الآن على الصور بسبب تفشى المرض «تأكدوا من غسل أيديكم بالصابون لمدة 20 ثانية أو أكثر، وتغطية أفواهكم عند السعال».

تابع «أنا أتوقف رسميا عن التوقيع حتى إشعار آخر».

وعبر لاعبون آخرون عن حرصهم، فكتب كيمبا ووكر نجم بوسطن سلتيكس «أنا متأكد من استمرارى بالتوقيع، لكن ربما سأتجول مع قلمى الخاص».

فى نفس السياق، أعلنت رابطة دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، أنه تم تأجيل إطلاق النسخة الأولى من الدورى الإفريقى المدعوم منها، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن تنطلق هذه البطولة الجديدة المكونة من 12 فريقا فى 13 مارس الحالى من العاصمة السنغالية دكار، لكن المخاوف من فيروس «كوفيد-19» أدى الى إرجاء انطلاقها، لتنضم بذلك إلى سلسلة طويلة من الأحداث الرياضية التى تأثرت روزناماتها بسبب هذا الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم حتى الآن.

ويأتى هذا القرار بعد يوم واحد على اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس فى السنغال، ما يرفع العدد إلى حالتين فقط حتى الآن فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد الأولى فى نيجيريا.

وأكد رئيس رابطة الدورى الإفريقى، نائب رئيس رابطة دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين السنغالى أمادو غالو قرار الإرجاء، قائلا «بناء على توصية الحكومة السنغالية بشأن المخاوف الصحية المتصاعدة المتعلقة بفيروس كورونا، سيتم تأجيل افتتاح الموسم الأول من الدورى الإفريقى لكرة السلة».