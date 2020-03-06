شكرا لقرائتكم فيفا يرحب بتقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الأيام الماضية مناقشات واجتماعات بين أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وسارة ساليمون مسئولة الفيفا للتشاور حول اللائحة الجديدة وبعض البنود الخاصة بها، قبل أن يتم الاتفاق على أن يقوم مسئولو الفيفا بصياغة البنود الجديدة محل الجدل وارسالها للجبلاية كى يتم عرضها على الجمعية العمومية تمهيدا لاعتمادها.

ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، بتقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لتقام قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وتحديدا في شهر يونيو أو يوليو المقبلين ، بناء علي طلب مسؤولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.. وأكدت سارة ساليمون مسؤولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية أن لائحة فيفا بضرورة اقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الاولمبية ، لا ينطبق علي اللجنة الخماسية وإنما علي الاتحادات المنتخبة فقط ، وتنطلق الدورة الاولمبية يوم ٢١ يوليو المقبل .. واشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.

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ويعتبر هذا التعهد بمثابة إقرار من المرشح بعدم سقوطه فى فخ تعارض المصالح الذى تحرمه اللائحة الجديدة، وحال ثبوت تورط المرشح فى أى شبهة تعارض مصالح بين عمله الخاص وعضوية اتحاد الكرة، سيكون معرضا للخروج من السباق الانتخابى حال تم الطعن عليه.. واستقر اتحاد الكرة مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات النهائية التى سيتم وضعها فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجبلاية.

وتعتبر أهم البنود التى شملتها اللائحة الجديدة :استمرار بند الـ8 سنوات (بحيث لا يُسمح لأى عضو خوض الانتخابات أكثر من دورتين).. ووضع حد أقصى لسن المرشحين سواء على منصب الرئيس أو العضوية وهو 70 عاما.. وتفعيل بند تضارب المصالح بحيث لا يسمح لأى عضو بالعمل في مجال الاعلام أو التسويق الرياضى أو أي مجال يتأثر بعمله في اتحاد الكرة.. وتقليص عدد أعضاء المجلس الجديد الي ٩ اعضاء بينهم عنصر واحد نساءي .. ومن المقرر أن يصيغ الاتحاد الدولى لكرة القدم هذه البنود قبل عرضها على اتحاد الكرة والجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة.