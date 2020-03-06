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شوقى غريب يعلن قائمة مباراتىّ كرواتيا والأرجنتين 18 مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إعلان قائمة المنتخب يوم 18 مارس الجارى استعدادا لمباراتى كرواتيا والأرجنتين يومى 26 و29 من الشهر الجارى في دبى ضمن برنامج الاعداد قبل أولمبياد طوكيو 2020.

قرر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إحالة ملف إنضمام محمد صلاح نجم الإنجليزي إلى المنتخب الأوليمبي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2020 ، إلى مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

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تتيح اللوائح للمنتخب الأوليمبي ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة في الاوليمبياد ويعد محمد صلاح أبرز المرشحين للإنضمام ويأتي من بعده محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وقال غريب في، تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن طلب كلوب ملفا كاملا يتم إعداده حاليا، ويعتبر خطوة فى طريق مشاركة محمد صلاح فى البطولة، مشددا على أن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق الإسبانى صرح عبر وسائل الإعلام أنه سعيد باختيار سيرجيو راموس مدافع الملكى فى قائمة المنتخب الأوليمبي الإسبانى للمشاركة فى الأولمبياد.

كشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن إمام عاشور لاعب الزمالك والمنتخب الأوليمبى سيكون بعيدا عن حسابات الجهاز الفنى بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب المشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، وذلك عقب إيقافه لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فى الإمارات.

 

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