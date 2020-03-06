شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع خطة الثأر من صن داونز و"العبور" الأفريقي في الغرفة 400 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النادي الأهلي مرانه الأخير بجنوب أفريقيا في الثالثة من عصر اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة صن داونز المرتقبة المقرر لها الثالثة من عصر غدا السبت بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقياً بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إلى وضخ خطة المباراة في مران اليوم الذي سيقوم خلاله المدرب السويسري بتنفيذ عدد من الجمل الخططية وأن كان فايلر يتعمّد منذ الوصول إلى جنوب أفريقيا صباح الاثنين الماضي إخفاء الأمور الفنية الخاصة بالأهلي بعيداً عن "عيون" نادي صن داونز

وحرص المدير الفني للأهلي على عقد جلسات مكثفة مع معاونيه في فندق الإقامة وفي غرفته الخاصة والتي تحمل رقم 400 في الطابق الرابع بفندق الإقامة ويحرص المدير الفني على التحدث مع معاونيه في جميع الأمور الفنية الخاصة بالفريق وكذلك خطة مواجهة بطل جنوب أفريقيا في المباراة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تضمن له التأهل لنصف نهائي البطولة بعدما سبق للأهلي أن فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة بإستاد القاهرة السبت الماضي.

وشهدت تدريبات الفريق الماضية بجنوب أفريقيا جاهزية جميع لاعبي الفريق للمشاركة في مباراة الغد بما فيهم على معلول الذي عانى من إجهاد بسيطة في العضلة الأمامية لكنه تعافى منه وشارك في تدريبات أمس وأمس الأول كما أعلن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود عدم معاناة أي لاعب من أية إصابات موضحاً أن هناك أكثر من لاعب عانى من كدمات وإجهاد بسيط لكنه لم يكن مؤثر وشارك هؤلاء اللاعبين في التدريبات بشكل طبيعي ليؤكدون جاهزيتهم للمشاركة في المباراة بشكل سليم.

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وتحدث فايلر مع لاعبي الاهلى خلال التدريبات الماضية عن ضرورة التركيز في الملعب وعدم الانسياق وراء التصريحات الخادعة التي يُرددها موسيماني مدرب صن داونز والتي يحاولون خلالها "تنويم" لاعبي الأهلي وجهازهم قبل اللقاء المرتقب بالتأكيد على أن حظوظ الأهلي هي الأقوى للتأهل وأن الأهلي لن يخسر مرتين في جنوب أفريقيا ، وطالب فايلر لاعبيه بعدم الانشغال بالتصريحات الإعلامية للمنافس ولا ضغوط السويشيال ميديا والتركيز في الملعب فقط حتى يُحقق الفريق هدفه المنشود في مباراة الغد الهامة.

ومن المقرر أن يعقد رينيه فايلر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم للحديث بشكل عملي عن مواجهة صن داونز ، ويعرض فايلر ملخص لمباريات صن داونز لشرح طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها خلال مباراة الإياب، والحديث بشكل مفصل عن الجوانب الفنية والخططية وتوضيح بعض المهام قبل الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل الفريق في اخر محاضرة قبل التوجه إلى ملعب المباراة،وخاض الاهلي تدريبات قوية على مجمع ملاعب بريتوريا، اشتملت على جوانب فنية وتطبيق بعض الجمل الخططية قبل مواجهة صن داونز الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.