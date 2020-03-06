شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر وأحمد فتحى يحضران المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وصن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر اليوم الجمعة الثنائى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى وأحمد فتحى كابتن الفريق المؤتمر الصحفى لمباراة صن داونز المرتقبة، والمقرر لها الثالثة عصر السبت، بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقياً، على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحرص فايلر مع اقتراب موعد المباراة على تكثيف جلساته مع لاعبى الفريق وتوجيه عدة نصائح لهم قبل اللقاء المرتقب، خاصة مع اهتمام وسائل الإعلام بالمباراة على خلفية نتيجة مباراة الذهاب التى فاز فيها الأهلى بثنائية، وكذلك مباراة النسخة الماضية بجنوب أفريقيا التى فاز فيها صن داونز بخماسية نظيفة.

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وشهدت تدريبات الفريق الماضية بجنوب أفريقيا جاهزية جميع لاعبى الفريق للمشاركة فى مباراة السبت، بمن فيهم على معلول الذى عانى من إجهاد بسيطة فى العضلة الأمامية، لكنه تعافى منه وشارك فى تدريبات أمس وأمس الأول، كما أعلن الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود عدم معاناة أى لاعب من أية إصابات موضحاً أن هناك أكثر من لاعب عانى من كدمات وإجهاد بسيط لكنه لم يكن مؤثراً وشارك هؤلاء اللاعبون فى التدريبات بشكل طبيعى ليؤكدوا جاهزيتهم للمشاركة فى المباراة بشكل سليم.

وتشهد بعثة الأهلى أيضاً جلسات خاصة من لاعبى الفريق الكبار، الذين يحرصون على التحدث مع زملائهم الجدد والصغار من أجل توجيه نصائح لهم بالاجتهاد والتركيز فى الملعب لتحقيق الهدف المنشود، وهو التأهل لنصف نهائى البطولة واستكمال رحلة استعادة لقب أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013

على صعيد متصل، لبّى محمود الخطيب، رئيس النادى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، دعوة شريف عيسى، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، على مادية عشاء أمس الأربعاء بمنزل السفير فى بريتوريا، وحضر حفل العشاء محمود الخطيب، رئيس البعثه، وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة والذى يرافق البعثة وسمير عدلى المدير الإدارى.