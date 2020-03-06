اليوم.. الأهلي يعلن استعداداته لمباراة صن دوانز في مؤتمر صحفي

يتحدث رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق في مؤتمر صحفي عن مواجهة صن داونز، المقرر إقامتها غدا السبت على استاد

لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا .

ويقام المؤتمر في العاشرة صباح اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي

في مدينة بريتوريا .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من جنوب إفريقيا.