رياضة | مفاجأة: كوتينيو خارج أسوار برشلونة الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة: كوتينيو خارج أسوار برشلونة الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التخلص من النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، والمعار حاليا لنادي بايرن ميونخ الألماني، خلال الفترة المقبلة.



وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يرغب في التخلص من كوتينيو في الصيف المقبل، ورحيله عن صفوف الفريق الكتالوني أصبح حتمي.

وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع كوتينيو مثل ليفربول وباريس سان جيرمان، اللذان يرغبان في ضم اللاعب.