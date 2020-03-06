رياضة | كيكي سيتين يكشف مفاجأة بعد تصرفات مساعده في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يكشف مفاجأة بعد تصرفات مساعده في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن مفاجأة بعد تصرفات ايدر سارابيا مساعده في الطاقم التدريبي في مباراة ريال مدريد الأخيرة بالكلاسيكو.

وقال سيتين في تصريحات صحفية : "تصرفات إيدر سارابيا سلوك لا ينبغي أن يكون موجود لدينا في الطاقم التدريبي، وهناك طريقة أخرى للتعبير عن طلباتك، وليست مسألة تبرير للفريق".

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وأضاف : "لكن نحن لسنا مرتاحين لمثل هذه التصرفات، وهو خطأ مرتكب من قبل طاقمنا التدريبي، ويجب ان نتجنبه، واعتذرنا عن تصرفات إيدر سارابيا للإدارة وللاعبين".

وتابع : "‏أمر مزعج أن تكون هناك كاميرا تراقبك، وانت على مقاعد البدلاء، ومراقب في كل شيء، هذا شيء يجب ان يتم إلغاءه، ولا يمكن ان تضع يدك على فمك طوال المباراة كي لا يتم التقاط حديثك عبر حركة الشفاه، من المؤسف أن تحدث هذه الاشياء".

يذكر أن الكاميرات كانت قد التقطت ايدر سارابيا وهو منفعل على بعض اللاعبين خلال مباراة ريال مدريد ويوجهم بشكل عنيف للغاية.