رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا السبت 7 مارس منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأول 7 مباريات في الجولة.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز

وتلعب غدا 7 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجاءت مواعيدهم كالآتي:

ليفربول × بورنموث

وتلعب هذه المباراة يوم السبت في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

ولفرهامبتون × برايتون

بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

أرسنال × وست هام يونايتد

فيما تلعب هذه المباراة غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ساوثامبتون × نيوكاسل يونايتد

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كما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

شفيليد يونايتد × نورويتش سيتي

ويلعب هذا اللقاء غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس × واتفورد

وتلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

بيرنلي × توتنهام

بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:

1- "جيمي فاردي" ليستر سيتي 17 هدف

2- "أوباميانج" أرسنال 17 هدف

3- "سيرجيو أجويرو" مانشستر سيتي 16 هدف

4- "داني إنغز" ساوثامبتون 15 هدف

5- "محمد صلاح" ليفربول 15 هدف

6- "راشفورد" مانشستر يونايتد 14 هدف

7- "كالفيرت" إيفرتون 13 هدف

8- "تامي إبراهام" تشيلسي 13 هدف

9- "خيمينيز" ولفرهامبتون 13 هدف

10- "ساديو ماني" ليفربول 13 هدف