رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

وستكون مباراة يوفنتوس وانتر ميلان يوم الأحد بدون حضور جماهيري بعدما قرر الاتحاد الإيطالى ذلك.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

وستكون مباراة يوفنتوس وانتر ميلان يوم الأحد فى تمام الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية والعاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات والسادسة إلا ربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1، وستقام المباراة على ملعب السيدة العجوز اليانز ستاديوم.