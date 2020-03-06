رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبورنموث فى جولة تشهد ديربي مانشستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبورنموث فى جولة تشهد ديربي مانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 29
ليفربول 79 نقطة
مانشستر سيتي 57 نقطة
ليستر سيتي 50 نقطة
تشيلسي 45 نقطة
مانشستر يونايتد 42 نقطة
وولفرهامبتون 42 نقطة
توتنهام هوتسيبير 40 نقطة
شيفيليد يونايتد 40 نقطة
بيرنلي 38 نقطة
أرسنال 37 نقطة
إيفرتون 37 نقطة
كريستال بالاس 36 نقطة
ساوثهامبتون 34 نقطة
نيوكاسل 32 نقطة
برايتون 28 نقطة
ويست هام 27 نقطة
واتفورد 27 نقطة
بورنموث 27 نقطة
استون فيلا 25 نقطة
نورويتش سيتى 21 نقطة