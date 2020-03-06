رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبورنموث فى جولة تشهد ديربي مانشستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبورنموث فى جولة تشهد ديربي مانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 29 ليفربول 79 نقطة مانشستر سيتي 57 نقطة ليستر سيتي 50 نقطة تشيلسي 45 نقطة مانشستر يونايتد 42 نقطة وولفرهامبتون 42 نقطة توتنهام هوتسيبير 40 نقطة شيفيليد يونايتد 40 نقطة بيرنلي 38 نقطة Advertisements أرسنال 37 نقطة إيفرتون 37 نقطة كريستال بالاس 36 نقطة ساوثهامبتون 34 نقطة نيوكاسل 32 نقطة برايتون 28 نقطة ويست هام 27 نقطة واتفورد 27 نقطة بورنموث 27 نقطة استون فيلا 25 نقطة نورويتش سيتى 21 نقطة

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