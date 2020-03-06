اخبار الرياضه

رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبورنموث فى جولة تشهد ديربي مانشستر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب قبل مباراة وبورنموث فى جولة تشهد ديربي مانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 29

ليفربول 79 نقطة

مانشستر سيتي 57 نقطة

ليستر سيتي 50 نقطة

45 نقطة

مانشستر يونايتد 42 نقطة

وولفرهامبتون 42 نقطة

توتنهام هوتسيبير 40 نقطة

شيفيليد يونايتد 40 نقطة

بيرنلي 38 نقطة

Advertisements

أرسنال 37 نقطة

إيفرتون 37 نقطة

كريستال بالاس 36 نقطة

ساوثهامبتون 34 نقطة

نيوكاسل 32 نقطة

برايتون 28 نقطة

ويست هام 27 نقطة

واتفورد 27 نقطة

بورنموث 27 نقطة

استون فيلا 25 نقطة

نورويتش سيتى 21 نقطة

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا