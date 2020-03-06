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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حرصا على المشجعين.. بيان من ليفربول بشأن كورونا
الجمعة 6 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أنه سيتخذ "إجراء خاصا" في مبارياته بكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد حول العالم.
وأعلن النادي الإنجليزي أنه اتخذ إجراءات خاصة بسبب كورونا، أبرزها حظر السفر على طاقم الفريق، للبلدان التي ينتشر فيها الفيروس، مثل بلدان شرق آسيا.
كما قرر النادي إيقاف التقليد الشهير باصطحاب اللاعبين لأطفال عند الدخول لأرض الملعب قبل انطلاق المباريات.
كما سيوزع النادي المعقمات على الجماهير التي ستكون حاضرة لمتابعة مباريات الفريق في استاد أنفيلد، بالإضافة لتزويد الحمامات بمستلزمات التعقيم.
وطالب النادي مشجعيه بتنفيذ الحجر الصحي الشخصي والانعزال الفوري، في حال ملاحظة أي أعراض مطابقة لأعراض فيروس كورونا.
ولم تعلن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباريات الدوري أو خوضها من دون جمهور حتى الآن، بالرغم من أن دول أوروبية مجاورة اتخذت هذا الإجراء، مثل سويسرا وإيطاليا.
وتم تأجيل جميع مباريات الدوري المقررة في نهاية هذا الأسبوع في سويسرا حيث مقر الاتحاد الدولي للعبة. ومنعت الحكومة السويسرية، المنعقدة في جلسة استثنائية، حتى 15 مارس على الأقل، إقامة أي حدث عام أو خاص يجمع أكثر من ألف شخص.
بالإضافة إلى ذلك، ستقام 5 مباريات في الدوري الإيطالي من دون جمهور في نهاية هذا الأسبوع أيضا، في حين تم تأجيل مباريات بطولتي اليابان وكوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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