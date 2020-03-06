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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب كورونا.. البريمرليج يتخذ قرارا غير مسبوق
الجمعة 6 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" حظر "التصافح بالأيدي" بين اللاعبين وحكام المباريات في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقالت الرابطة في بيان على موقعها الإلكتروني:"لن يسمح بالمصافحة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين اللاعبين وحكام المباريات اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع حتى إشعار آخر بناءً على المشورة الطبية".
وينتشر فيروس كورونا عن طريق رذاذ الأنف والفم ويمكن أن ينتقل إلى اليدين ويمرر عبر المصافحة.
وستظل الأندية ومسؤولو المباريات يؤدون بروتوكول الدخول للملعب قبل كل مباراة.
لكن عند الدخول إلى ميدان اللعب، سيصطف الفريقان رفقة موسيقى الدوري الإنجليزي، ثم يبدأون في المشي عكس بعضهما دون مصافحة.
ويثير القرار بعض الاستغراب كون اللاعبين سيلتحمون خلال التنافس على الكرة داخل الملعب، وهو أمر قد يؤدي إلى انتشار العدوى وفق نفس المنطق.
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