شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية في خامس جولات الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية في إطار الجولة الخامسة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 .
بينما يقام يوم الاثنين القادم مواجهتيم مؤجلتين من نفس الدور الثانى بين الطيران مع الزمالك و الأهلى مع الشمس ، حيث تم تأجيل مواجهات القطبين الجولات الماضية بسبب مشاركتهم في البطولة العربية التي إستضافتها مصر و إختتمت الخميس الماضى بفوز الأهلى باللقب و الزمالك بالمركز الثانى .
وتأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على كاظمة الكويتي 3/0 ، بينما تأهل الأهلى بالفوز على الأهلى البحرينى 3/2 .، قبل أن يفوز الأهلى 3 /0 على الفريق الأبيض بإستاد القاهرة .
فيما تقام الجولة السادسة يوم الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و سموحة مع الأهلى و هليوبوليس مع الإتحاد اسكندرى و سبورتنج مع بتروجت و القناة مع الشمس و طنطا مع الطيران .
بينما تقام يوم الأثنين 16 مارس مواجهتين مؤجلتين أيضا للقطبين حيث يلتقى الزمالك مع الشمس و الأهلى مع الطيران قبل أن تقام الجولة السابعة يوم 20 مارس بلقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة و الإتحاد السكندرى مع سبورتنج و الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع سموحة .
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