شكرا لقرائتكم الأهلى ضد صن داونز.. اليوم الاجتماع الفنى لقمة ربع نهائى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقام اليوم الجمعة ، الاجتماع الفنى لمباراة الاهلى وصن دوانز الجنوب أفريقى المقرر لها عصر غداً السبت فى إياب دورى الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.، ويبحث المارد الاحمر عن بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز بهدفين دون مقابل، فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد القاهرة.

ومن جانبه ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، وجود حالة من الالتزام والانضباط الشديدين داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام صن داونز ، وقال مدير الكرة إن تركيز الفريق منصب على مواجهة صن داونز بحثا عن بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائى فى البطولة الأفريقية ، وشدد عبد الحفيظ على أن شخصية النادى الأهلى دائما ما تظهر فى الأوقات الحاسمة.

وأوضح عبد الحفيظ أن مباراة العودة أمام صن داونز، ستكون لها حسابات مختلفة، وان الفريق طوى صفحة مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بمجرد انتهاءها.

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وأشار مدير الكرة إلى اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف وهو اسعاد جماهير النادي، وقطع خطوة جديدة في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا على التحدث مع لاعبى الفريق حول أهمية مباراة صن داونز وعقد رئيس البعثة جلسة مع لاعبى الفريق لمدة عشر دقائق تقريباً قبل مران الفريق على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، وأكد لهم أن الجماهير تنتظر منهم العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود للمربع الذهبي في البطولة، خاصة أنهم قدموا عرضاً جيداً في لقاء الذهاب بإٍستاد القاهرة السبت الماضي وفاز فيه بثنائية نظيفة.

وأكد رئيس الأهلى للاعبى الفريق أن ثقته فيهم وثقة مجلس الإدارة بلا حدود وعليهم أن يجتهدوا في مباراة السبت من أجل تحقيق هدفهم والعودة بتأشيرة الصعود، وطالب الخطيب لاعبي الفريق بعدم التأثر بنتيجة المباراة الماضية، التى جمعت الأهلى مع صن داونز النسخة الماضية من البطولة حينما خسر الأهلي بحماسية نظيفة في بريتوريا وشدد لهم على أن ما حدث كان لظروف خاصة وطارئة لا تتكرر وأكد لهم على أنهم أفضل من فريق صن داونز وعليهم التركيز والإجتهاد من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل للدور نصف النهائي وأستكمال رحلة المنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن النادى منذ عام 2013.