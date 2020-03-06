موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا ..والقنوات الناقلة

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد رادس, في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
كان الفارس الأبيض قد حسم نتيجة مبارة الذهاب على الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة، مساء الجمعة الماضي.
موعد المباراة :
التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة للمبارة :
تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.
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