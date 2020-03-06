شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد استاد رادس بتونس مواجهة من العيار الثقيل تجمع الزمالك والترجي التونسي، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا في حضور 60 ألف متفرج.

التقرير التالي يستعرض أهم 5 معلومات عن مباراة الزمالك والترجي اليوم.

التشكيل المتوقع للزمالك امام الترجي

يعتمد كارتيرون علي نفس تشكيل الزمالك الذي خاض المواجهات الأخيرة خاصة في السوبر سواء الإفريقى أو المحلى بعدما حفظ طريقة اللعب والخطط ونجحوا في تنفيذها لذا هناك اتفاق على تثبيت التشكيل .

التشكيل المتوقع للزمالك يضم كل من :

فى حراسة المرمى محمد أبو جبل وفي خط الدفاع محمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي وحازم امام ، والوسط الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، واوباما وأشرف بن شرقى وأحمد زيزو، وفي الهجوم مصطفى محمد.

وهناك اقتراح بالدفع بشيكابالا من البداية لاستغلال خبراته في قيادة الفريق لامتصاص الحماس التونسى بالملعب وفي المدرجات لكن لم يحسم الأمر ونفس الأمر كاسونجو الذي يبدو فرص الدفع به قائمة بقوة ، بينما سيكون على دكة البدلاء أوناجم الذي خاض تدريبات تأهيلية للشكوي من ألم خلف الركبة لكن فرص مشاركته كبيرة كما أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، وسيكون على الدكة مصطفى فتحى ورقة رابحة لاستغلال مهاراته.

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التشكيل المتوقع للترجي امام الزمالك

فى المقابل يخوض الترجي مواجهة الليلة في صدمة بعد قرارات كاف بإيقاف معين الشعبانى، المدير الفنى ومساعده وبعض نجومه وسط ضغوط جماهيرية كبيرة مطالبة بالثار من الزمالك الذي خطف السوبر الإفريقي بثلاثية مقابل هدف في قطر وكررها بالقاهرة، ويقود الترجي على الدكة القيادة الفنية عثمان النجار المدرب المساعد المكلف بالتقييم، بينما سيجلس الشعباني في المدرجات.

واختار الشعباني لاعبا لمواجهة اليوم هم معز بن شريفية و رامي الجريدي و إيهاب المباركي و سامح الدربالي وحسين الربيع و شمس الدين الذوادي و محمد علي اليعقوبي و خليل شمام "الموقوف" و محمد أمين توجاي و فوسيني كوليبالي وعبد القادر بدران - محمد أمين المسكيني و كوامي بونسو و عبد الرؤوف بن غيث "الموقوف" وبلال بن ساحة و فادي بن شوق و عبد الرحمن مزيان و ماهر بالصغير و حمدو الهوني و إبراهيما واتارا ومحمد علي بن حمودة وطه ياسين الخنيسي وسيخرج من المواجهة كلا من شمام وبن غيث للإيقاف بعد ضمهما إلى قائمة المباراة قبل قرارات الاتحاد الإفريقى بإيقافهما نتيجة أحداث لقاء الذهاب.

ولم يحسم الشعبانى، أزمة الجبهة اليسرى لتعويض غياب الظهير الأيسر إلياس الشتى، الذى غادر مواجهة الزمالك فى ذهاب القاهرة من الشوط الأول بداعى الإصابة ليشارك خليل شمام بدلا منه، والأقرب هو الدفع باللاعب حسين الربيع الذى شارك فى 6 مباريات فقط خلال هذا الموسم أو الخيار الأخير هو الاعتماد على اللاعب سامح الدربالى ليعود إلى مركز الظهير الأيمن مقابل الدفع بإيهاب المباركى في الجبهة اليسرى.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم ، وهي المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في اقل من شهر، والتي تقام باستاد رادس بتونس وسط 60 الف متفرج يدعمون فريق الدم والذهب.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي التونسي

انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي التونسي بفوز الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي في استاد القاهرة، واحرز اهداف الزمالك محمد اوناجم واشرف بن شرقي ومحمود علاء.

المستبعدون من الزمالك في مباراة الترجي

استبعد الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك 4 لاعبين من مواجهة الترجي وهم محمد عبد الغني وعبد الله جمعة وكريم بامبو وعمر السعيد.